04:35 15 февраля 2018 0

На автомашинах, оборудованных знаком «Ш» шины с шипами должны быть на всех колесах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России снова снова изменяются правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление правительства РФ «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств» было опубликовано в среду, 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста документа, он корректирует правила, утвержденные в декабре 2011 года. Новые правила, в частности, запрещают демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стекломывателей. Кроме того, если автовладелец пользуется шипованной резиной, то ею должны быть оборудованы все колеса. Кроме того, проверять теперь будут не только наличие знака аварийной остановки транспортного средства и исправного огнетушителя, но и автомобильной аптечки.

Напомним, в настоящее время система технических осмотров транспортных средств проходит стадию реформирования. Как писало «URA.RU», в перспективе предполагается фото и видеофиксация процедуры прохождения ТО. Госконтроль над операторами ТО будет передан Ространснадзору, а содержание базы данных АИС ТО — Российскому союзу автостраховщиков (РСА).