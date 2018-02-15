{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
04:35  15 февраля 2018 0

При техосмотрах будут проверять состояние шипов на колесах и наличие аптечек

Знак
На автомашинах, оборудованных знаком «Ш» шины с шипами должны быть на всех колесахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России снова снова изменяются правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление правительства РФ «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств» было опубликовано в среду, 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста документа, он корректирует правила, утвержденные в декабре 2011 года. Новые правила, в частности, запрещают демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стекломывателей. Кроме того, если автовладелец пользуется шипованной резиной, то ею должны быть оборудованы все колеса. Кроме того, проверять теперь будут не только наличие знака аварийной остановки транспортного средства и исправного огнетушителя, но и автомобильной аптечки.

Напомним, в настоящее время система технических осмотров транспортных средств проходит стадию реформирования. Как писало «URA.RU», в перспективе предполагается фото и видеофиксация процедуры прохождения ТО. Госконтроль над операторами ТО будет передан Ространснадзору, а содержание базы данных АИС ТО — Российскому союзу автостраховщиков (РСА).

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров