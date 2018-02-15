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15 февраля 2018
14 февраля 2018
07:26  15 февраля 2018 0

Россия остановит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, порошенко петр, порошенко марина
Доводы Порошенко оказались убедительнымиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Россия прекратит добывать газ в Крыму на крупнейшем Одесском шельфовом месторождении. Решение связано с судебным делом по морскому праву между РФ и Украиной.

Месторождение обеспечивает Крым почти половиной от необходимого объема газа. О том, что его закроют, РБК сообщили три федеральных чиновника.

Судебное разбирательство инициировала Украина в 2016 году. Президент Петр Порошенко заявил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе» страны.

Суд проходит в Гааге, а рекомендация по закрытию, по словам чиновников, исходит от Министерства иностранных дел РФ, департамент которого представляет Россию в данном деле. По мнению МИДа, отказ от разработки газа на Одесском месторождении прекратит споры, так как «нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины».

Семен Гринберг
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