Россия остановит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

07:26 15 февраля 2018 0

Доводы Порошенко оказались убедительными Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия прекратит добывать газ в Крыму на крупнейшем Одесском шельфовом месторождении. Решение связано с судебным делом по морскому праву между РФ и Украиной.

Месторождение обеспечивает Крым почти половиной от необходимого объема газа. О том, что его закроют, РБК сообщили три федеральных чиновника.

Судебное разбирательство инициировала Украина в 2016 году. Президент Петр Порошенко заявил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе» страны.

Суд проходит в Гааге, а рекомендация по закрытию, по словам чиновников, исходит от Министерства иностранных дел РФ, департамент которого представляет Россию в данном деле. По мнению МИДа, отказ от разработки газа на Одесском месторождении прекратит споры, так как «нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины».