Депутаты попросят Путина разрешить бабушкам сушить семена

13:03 15 февраля 2018 28

«Помидорку вырастил, на газетке семена подсушил — нарушитель!» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские депутаты планируют изменить федеральный закон, запрещающий физическим лицам использовать для посева семена, которые не прошли проверку на качество. Инициативу озвучил на комитете по аграрной политике и природным ресурсам в областной думе 15 февраля начальник регионального управления Россельхознадзора Андрей Лушников.

Как объяснил чиновник, при поверке садовых товариществ надзорное ведомство часто выявляет нарушения: жители области используют для посева свои семена, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества, как предписывает закон. «В данном случае нет различия, производственное предприятие или личный огород. В соответствии с административных кодексом эти нарушения должны оформляться. А виновные — привлекаться к ответственности», — добавил он.

Андрей Лушников предложил уточнить в статье 21 закона «О семеноводстве», что норма касается только предприятий, которые производят продукцию для реализации, и не касается семян, которые используются на приусадебных участках. «Это логично и правильно. — заметил чиновник. — А то помидорку вырастил, на газетке семена подсушил — нарушитель!» Согласно статье 10.12 КоАП РФ, нарушение правил использования семян сельскохозяйственных растений влечет за собой предупреждение или наложение штрафа — для граждан в размере от 300 до 500 рублей.

В комитете поправки одобрили, отметив при этом, что несправедливо запрещать пенсионеру, который получает пенсию в размере 10 тысяч, использовать на огороде собственные семена. Также в зале прозвучало предложение обсудить этот вопрос на ближайшем заседании совета АККОР, в котором, как ожидается, примет участие президент РФ Владимир Путин.