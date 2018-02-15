13:46 15 февраля 2018 2

Художник Василий Слонов предложил побить «рекорд по презервативам, установленный в Пхенчхане» Фото: wikipedia.org

Красноярский художник Василий Слонов разработал концепцию специальных «берестяных» презервативов, которые предложил раздавать во время чемпионата мира по футболу-2018 в России. Таким образом он отреагировал на новость о том, что участникам ОИ-2018 в Пхенчхане выдали рекордное количество этих изделий.

«В связи со сложившейся традицией, обращаюсь к Министерству спорта Российской федерации, к РФС (Российский футбольный союз), а также к организационному комитету „Россия-2018“ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с предложением срочно наладить производство специальных русских презервативов, отражающих мощь и величие нашей Родины!» — написал Василий Слонов на своей странице в Facebook. Художник предлагает таким образом побить «рекорд по презервативам, установленный в Пхенчхане». Он также попросил не воспринимать свое предложение как «стеб» или «троллинг». «Русская история может не простить вам упущенные возможности! Да очнитесь вы уже от этого летаргического сна безволия и бессмысленности», — в заключение написал деятель искусств.

Подписчики Слонова оценили идею художника, а некоторые даже внесли свои предложения. «Березовые — это банально. Даешь еловые, с шипами… Вы чего такие недальновидные? Осиновые нужны! Осиновые! Глядишь, и дьявола произведем чужеземного… Фраза „выстругал Буратино“ заиграла новыми смыслами», — шутят сибиряки.