Появилась новая информация об итогах прокурорской проверки поданных депутатами Заксобрания деклараций о доходах и имуществе за 2016 год. Источник «URA.RU» сообщил, что для дачи разъяснений по факту обнаруженных в них нарушений вызвано уже 17 парламентариев.
Ранее агентство сообщало о претензиях в адрес Армена Карапетяна, Андрея Жуковского и Алексея Коробейникова. Первый не указал в декларации своих двоих детей и записанное на них имущество. Двое других устроили на должности помощников своих ближайших родственников.
По данным источника «URA.RU», разбирательства также ведутся в отношении Валерия Савельева, Олега Корчагина, Алексея Кушнарева, Евгения Лобова, Павла Мякишева, Альберта Абзалова, Александра Ивачева, Анатолия Марчевского, Вячеслава Вегнера, Александра Ладыгина и некоторых других парламентариев. Но вопрос о лишении их мандатов не стоит.
Корреспонденту агентства удалось связаться с частью из перечисленных депутатов. Они воздержались от комментариев, но сообщили, что претензии к ним в подавляющем числе случаев носят формальный характер. Одни не указали в необходимой части декларации место жительства, другие — неверно оформили ссылки на финансовые документы. В отдельных случаях прокуроры считали, что депутат не указал доход родственника, так как соответствующая сумма была отмечена в другой, чем положено по стандарту, строке документа или в другом документе.
Ранее представители областной прокуратуры не подтвердили «URA.RU» факт проверки.