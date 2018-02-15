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15 февраля 2018
16:35  15 февраля 2018 1

В аэропорту Перми экстренно сел самолет из-за приступа стюардессы

Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , самолет, уральские авиалинии, боинг, полет, небо
Самолет продолжил полет после госпитализации стюардессыФото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми из-за острого приступа аппендицита экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву. Бортпроводницу госпитализировали в пермскую больницу.

«Стюардессе стало плохо практически сразу после взлета. Среди пассажиров оказался медик, который осмотрел проводницу и сказал, что до Москвы она дотянет. Однако спустя полтора часа после вылета женщине стало очень плохо. КВС принял решение экстренно садиться», — сообщил «URA.RU» источник в пермском аэропорту Большое Савино.

В аэропорту стюардессу уже ждал автомобиль скорой помощи, женщину госпитализировали. Самолет тем временем продолжил полет в Москву.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что в питерском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Лос-Анджелес. У пассажира обострилось воспаление легких, его сняли с рейса и доставили в больницу.

Александр Лукманов
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