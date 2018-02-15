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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:16  15 февраля 2018 0

Пилотам «Аэрофлота» повысили зарплаты до 650 тысяч рублей

Репетиция парада. Челябинск., улыбка, пилот, летчик
У пилотов хорошие зарплаты, льготы и компенсации. Но в Китае все равно большеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с начала года значительно повысила зарплату командирам воздушных судов (КВС). В зависимости от стажа и квалификации пилота ее максимальный размер теперь составляет 650 тысяч рублей в месяц. Ранее в прессе появлялась информация, что российские авиакомпании беспокоятся из-за утечки кадров в Азию, куда пилоты устремлялись за высокими зарплатами.

Максимальную зарплату в «Аэрофлоте» в 650 тысяч рублей назначили для КВС, которые управляют дальнемагистральными воздушными судами (Boeing 777, Airbus A330), сообщает Nation News. Для командиров воздушных судов других типов сумма немного меньше: порядка 635 тысяч рублей для пилотов среднемагистральных самолетов (Boeing 737, семейство Airbus A320). Правда, как указывают «Ведомости», в Китае командиры экипажей в среднем зарабатывают 17-25 тысяч долларов в месяц — в перерасчете на рубли по сегодняшнему курсу от 980 тысяч до 1,4 млн.

В компании отмечают, что для получения максимального оклада КВС должен отработать не менее трех лет в этой должности и налетать не менее 90 часов за месяц или 900 часов за год. Помимо прочего, по информации телеканала 360, пилотам также предоставляют различные льготы и компенсации в виде крупной единовременной выплаты при первом поступлении на работу, ежегодного 70-дневного оплачиваемого отпуска, специальных программ страхования и прочего.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Аэрофлот» начал раздавать промо-коды на билеты по 5 рублей на игры ЧМ-2018. Для оформления заявки на получение кода нужно иметь подтвержденный билет на матч сборной России или номер заявки, номер Fan ID или номер заявки, а также паспорт гражданина РФ или загранпаспорт.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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