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26 января 2018
25 января 2018
19:09  25 января 2018 1

«Аэрофлот» начал раздачу промо-кодов на билеты по 5 рублей на игры ЧМ-2018

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, взлет, аэрофлот
Болельщики смогут улететь на ЧМ-2018 за копейкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Болельщики сборной России на ЧМ-2018 начали получать промо-коды для покупки билетов «Аэрофлота» по 5 рублей. Об этом «URA.RU» рассказал один из фанатов, оформивший заявку на специальный тариф.

В конце декабря 2017 года «Аэрофлот» предложил перевозить болельщиков на матчи сборной России во время чемпионата мира за 5 рублей (в одну сторону). Чтобы получить промо-код, нужно оформить заявку на сайте партнера авиакомпании «Росконгресс». Для оформления заявки нужно иметь подтвержденный билет на матч сборной России или номер заявки, номер Fan ID (паспорт болельщика) или номер заявки, а также паспорт гражданина РФ или загранпаспорт.

Если все данные в заявке будут корректны, то на почту болельщика придет письмо с промо-кодом, которым можно будет воспользоваться только один раз. Промо-код нельзя передавать другому лицу, также запрещено оформлять билет на имя другого человека с использованием своего промо-кода. Кроме того, если в заявке был запрошен билет в Москву, то по полученному промо-коду нельзя купить билет в Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что болельщики могут купить билет с отправлением за три дня до матча и за три дня после матча. Если матч-открытие чемпионата мира с участием сборных России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в Москве, то прилететь в столицу России можно, например, 11 июня, а улететь — 17 июня.

Для успешного прохождения контроля в аэропорту болельщикам с билетами по 5 рублей необходимо при себе иметь не только гражданский паспорт, но и паспорт болельщика, а также действующий билет на матч. В случае отсутствия хотя бы одного из указанных документов «Аэрофлот» вправе отказать пассажиру в перевозке по специальному тарифу без возмещения каких-либо убытков.

Татьяна Ларина
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