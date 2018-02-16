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16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
14:43  16 февраля 2018 0

В Сочи Кобылкин обговорил с Вексельбергом проекты на миллиарды рублей

У Виктора Вексельберга большие планы на ЯмалФото: пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 15 февраля провел переговоры с Виктором Вексельбергом на инвестиционном форуме «Сочи-2018». В ходе встречи они обсудили участие группы «Ренова» в модернизации аэропорта в Новом Уренгое, а также договорились о сотрудничестве в модернизации Региональных навигационно-информационных систем (РНИС).

АО «Группа Т-1», входящая в ГК «Ренова», занимается разработками в области контроля за транспортом с использованием технологии ГЛОНАСС. Оборудование компании позволяет отслеживать маршруты, стиль управления, расход топлива и другие параметры на любом виде транспорта. Для округа актуальна система для организации безопасного передвижения автомобилей по временным и порой небезопасным зимникам, а также для речного транспорта. До сих пор в Ямало-Ненецком автономном округе, кроме воздушного сообщения, зимники и реки во время летней навигации остаются единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.

«Модернизированная РНИС — это единый и прозрачный инструмент контроля исполнения транспортной работы субъекта», — заметил руководитель «Группы Т-1» Александр Куканов. Виктор Вексельберг подтвердил готовность инвестировать в региональную систему контроля транспорта. Стороны договорились продолжить обсуждение совместного проекта в этой сфере.

Также на встрече были обговорены детали соглашения по передаче ямальского аэропорта под управление одной из компаний группы, входящую в холдинг «Аэропорты регионов». Напомним: компания «Уренгойаэроинвест» получила право обслуживание аэропорта Новый Уренгой в течение 30 лет. По условиям проведенного конкурса, компания Вексельберга должна будет обновить взлетно-посадочную полосу и построить новое здание аэропорта, что даст возможность увеличить пассажиропоток до 1,5 млн в год. Инвесторы обязались вложить в проект порядка 8 млрд рублей. При этом компания гарантирует, что реконструкция произойдет без остановки полетов, а сотрудники аэропорта сохранят свои рабочие места.

Дмитрий Кобылкин в очередной раз подчеркнул значимость этого проекта для округа: «Мне очень приятно, что новый крупный игрок появился у нас на территории. В течение месяца мы будем выходить на подписание соглашения. Очень интересная концессия была подготовлена нашими специалистами. Компания Виктора Вексельберга взяла на себя практически 100% затрат по реализации этого проекта, хотя мы были готовы предоставить окружной грант на модернизацию взлетно-посадочной полосы. Виктор Феликсович верит в развитие Нового Уренгоя, в развитие будущего кластера газохимии в этом городе, поэтому решил самостоятельно профинансировать проект».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства ЯНАО, 16 февраля рабочие встречи команды губернатора продолжатся. Ранее делегация Ямала успела провести переговоры с главой «Газпромнефти» Александром Дюковым о газификации поселка Новый Порт, с руководителем Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Сергеем Храмагиным о реновации речных судов округа. С Рустамом Минихановым было заключено соглашение о поставках в Татарстан халяльной ямальской оленины.

Сергей Мороз
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