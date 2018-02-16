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16 февраля 2018
15:55  16 февраля 2018 10

Маньяка-насильника из МВД досрочно выпускают на свободу из уральской колонии

Артур Косицын досрочно выходит на свободуФото: Соцсеть

В Нижнем Тагиле из ИК №13, где отбывают наказание бывшие силовики — полицейские, прокуроры, судьи, выходит на свободу 38-летний бывший инспектор ДПС Москвы Артур Косицын. В суде было доказано, что гаишник изнасиловал как минимум 27 девочек и взрослых женщин. В итоге 5 июля 2011 года он был приговорен к 14 годам заключения.

Вскоре после того, как сексуального маньяка привезли в Нижний Тагил, он начал обращаться в суд с различными жалобами. А в сентябре 2017 года ходатайствовал «об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части». В этом маньяку было отказано. И вот неожиданно в Тагилстроевском районном суде принято решение о том, что оставшийся срок Косицыну заменяется на два года исправительных работ. В этот период у него будут удерживать 10% зарплаты в пользу государства. Причину такого решения редакция «URA.RU» выяснить в Тагилстроевском суде не смогла.

О Косицыне известно, что психические проблемы у него начались еще в детстве. В 16 лет он попытался изнасиловать женщину, гулявшую с ребенком. Его поймали, судили и дали два года условно. Поставили на учет в психбольницу, где он позже лежал, чтобы не ходить в армию. В 28 лет он снова попал в психбольницу с нервным расстройством. Интересно то, что в личном деле Косицына во время следствия не обнаружили записей, что он стоит на учете у психиатра и имеет погашенную судимость. Возникло предположение, что у маньяка есть высокопоставленный покровитель, но установить его не удалось.

Артур Косицын неоднократно обращался в тагильский суд
Фото: tagilstroevsky--svd.sudrf.ru

Александр Лукманов
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