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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:36  16 февраля 2018 4

Основатель «Магнита» пустил слезу, говоря о продаже компании. ВИДЕО

Виды города. Нижневартовск, торговая сеть магнит
Бизнесмен владел компанией 25 летФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий не смог сдержать эмоций, когда заявил общественности о продаже своей доли в компании ВТБ. Основателю крупнейшей продуктовой компании в стране было сложно признать, что теперь он отходит от дел.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса; если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — заявил Галицкий на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что банк купил у бизнесмена 29,1% акций и стал крупнейшим акционером «Магнита». У Галицкого, который возглавлял компанию 25 лет, осталось 3% — теперь он миноритарный акционер, который никак не может повлиять на деятельность фирмы. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.

Сейчас Галицкий намерен большую часть времени посвятить своему футбольному клубу «Краснодар», напоминает «Национальная служба новостей». Он хочет сосредоточиться на клубе и детско-юношеском футболе.

Семен Гринберг
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