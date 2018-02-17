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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:52  17 февраля 2018 4

Школьник пообещал побить сыновей Рамзана Кадырова. ВИДЕО

Подросток намерен отвоевать у детей главы Чечни пояс ММАYouTube

Десятилетний школьник Абай Тажибай из Алма-Аты вызвал на бой сыновей главы Чеченской Республики Ахмада и Адама Кадырова. Он намерен отвоевать у них пояс ММА. Юноша записал видео, где призывает их сразиться.

«Салам алейкум. Меня зазовут Абай Тажибай. Мне десять лет, мой вес 36 килограмм. Я двукратный чемпион города Астаны по кикбоксингу. Я вызываю Ахмада и Адама Кадырова на бой. Я уверен, что смогу их одолеть», — говорит школьник.

По словам отца мальчика, Абай изначально занимался кикбоксингом, а смешанными единоборствами увлекся после того, как решил сразиться с детьми Кадырова. «Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба „Ахмат“, когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для десятилетних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов», — цитирует Tengrinews.kz отца мальчика Алмата.

Напомним, 8 октября 2016 года в Чечне состоялся профессиональный турнир по смешанным единоборствам Grand-Prix Akhmat, на котором выступили дети от 8 до 10 лет. Среди участников были дети главы Чечни Адам, Эли и Ахмад Кадыровы. После события разгорелся скандал, многие спортсмены — в том числе глава Союза ММА России Федор Емельяненко, — выступили против детских боев. Затем последовал скандал вокруг открывшегося в Грозном появился бутик интимного белья «Lady A», якобы принадлежащего 18-летней дочери чеченского лидера — Айшат Кадыровой. В аппарате главы республики опровергли эту информацию, а министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал ее «подлой и грязной ложью».

Иван Шестак
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