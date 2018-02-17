17:27 17 февраля 2018 12

Штаб кандидата не мог не знать о проблемах Грудинина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сорванный съезд дольщиков в Москве, организованный КПРФ, может уронить рейтинг Павла Грудинина. Партия коммунистов рискует лишиться второго места на выборах, что приведет к потере денег и влияния. Об этом заявили опрошенные «URA.RU» политологи.

В разговоре с агентством эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов пояснил, что это не первый провал кампании Грудинина, но, пожалуй, самый несуразный. КПРФ, для которой съезды обманутых дольщиков являются «ключевой [темой] в работе с избирателями», должна была знать, что в биографии их кандидата есть пятно — история с сотрудниками совхоза, которые не получили земельные паи после превращения организации в акционерное общество в 1995 году.

«Если бы у него нормальная кампания велась, были бы нормальные политтехнологи, то они никогда бы не допустили этого мероприятия», — отметил Тихонов. Он также добавил, что после скандала можно ожидать падения рейтинга Грудинина; он не сможет удержать второе место, на которое рассчитывает: «Те, кто готовы голосовать за Грудинина, возможно, закроют на это глаза, но новых сторонников, которые сомневались и смотрели на кампанию Грудинина, скандал оттолкнет». На вопрос о том, кому кандидат уступит свою позицию после провала на съезде дольщиков, эксперт сказал: «Жириновскому, естественно».

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что Грудинин не просто имеет проблемы с пайщиками. «Он один из тех комсомольцев-кооператоров конца 1980-х годов, кто принял активнейшее участие в освоении наследства большой советской страны. Кто-то заводы прикручивал, кто-то землю у селян за копейки собирал», — сказал эксперт и отметил, что в начале 1990-х людей обманывали в массовом порядке, но Грудинин является единственным «выгодоприобретателем» тех лет, кто решился баллотироваться на высший исполнительный пост России.

Ранее «URA.RU» сообщало, что второй съезд обманутых дольщиков обернулся для КПРФ катастрофой. Еще до начала мероприятия люди устроили пикет. Полтора десятка человек были задержаны полицией. Те, кто прошел в зал, возмутились, что им выдали предвыборную агитацию вместо того, чтобы реально обсудить проблемы.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова напомнила, что с 1990-х годов коммунисты всегда брали второе место и если на мартовских выборах они уступят эту позицию, то партия рискует потерять деньги, авторитет и может полностью исчезнуть с политической арены. Эксперт подчеркнула, что кандидат от КПРФ сейчас занимается дольщиками не потому, что это ему «хоть сколько-то интересно», а потому, что он хочет выйти на диалог с людьми, у которых есть проблемы. Ситуацию со скандалом на съезде она назвала «организационным косяком». «Он всю кампанию ведет вот так. У него прекрасно все получается, когда он покупает ботов и его команда работает в Интернете, скупая рекламу в пабликах, а когда он встречается с живыми людьми, начинаются проблемы», — говорит Федорова.