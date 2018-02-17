Шипулин трогательно поздравил сестру с Олимпийским золотом

19:34 17 февраля 2018 0

Шипулин порадовался успеху сестры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский биатлонист Антон Шипулин трогательно поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину с золотом на Олимпиаде.

«Настя! Настя! Настя! Не писал ничего раньше, чтобы не сглазить. Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали — это фантастика! Сестра, ты — лучшая!», — написал на свой страничке в Instagram спортсмен, которого не допустили до Олимпиады решением МОК.

Ранее Кузьмина, которая с 2008 года выступает за Словакию, выиграла две серебряные медали, одну из которых посвятила Шипулину. «Золото» Кузьмина выиграла в масс-старте, опередив даже легенду белорусского биатлона Дарью Домрачеву.