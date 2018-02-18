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18 февраля 2018
Главные новости 
16:29  18 февраля 2018 0

Бывшему сенатору Ямала не удалось доказать незаконность санации Промсвязьбанка

Отделение
С декабря 2017 года «Промсвязьбанк» проходит процедуру санацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский арбитражный суд не отменил решение Банка России о санации Промсвязьбанка по иску экс-главы финансовой организации Дмитрия Ананьева. Суд счел, что предоставленных доказательств недостаточно для того, чтобы удовлетворить иск.

«Обоснование необходимости принятия обеспечительных мер носит предположительный характер, а также фактически совпадает с основаниями заявленных требований, а суд не вправе делать вывод о законности оспариваемых актов до рассмотрения спора по существу», — цитирует РБК решение суда. Представитель «Промсвязькапитал» от комментариев отказался.

С декабря 2017 года «Промсвязьбанк» проходит процедуру санации. Докапитализация кредитной организации оценивалась в сумму до 200 млрд рублей. Причиной санации кредитной организации ЦБ называл некачественный капитал и нехватку резервов. Ранее «Промсвязьбанк» подал в суд иск на бывших акционеров Алексея и Дмитрия Ананьевых (последний — экс-сенатор от Ямала) и их структуру «Промсвязькапитал». Причиной стала увеличенная доля акций банка братьев до 70,5%. От них требуют признать сделку ничтожной.

Екатерина Бойбородина
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