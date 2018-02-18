Увеличилось число жертв нападения в Дагестане

21:41 18 февраля 2018 1

Масленичные гуляния закончились трагедией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество жертв стрелка в Дагестане выросло до пяти. Состояние еще двоих пострадавших остается тяжелым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

Из пяти доставленных в больницу людей одна женщина скончалась на операционном столе, уточнили медики. Ранее сообщалось, что жертвами стрелка стали четыре женщины, еще пять человек были ранены. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

Стрелок был ликвидирован полицией Фото: Mash

18 февраля неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу возле храма. В Сети появились фото- и видео-материалы страшного преступления. Источник «Интерфакса» сообщил, что преступников было двое — муж и жена. Перед началом убийств жена убежала, стрелял мужчина. Полиция задержала женщину.

Сам стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления. По данным республиканского СКР, преступником оказался 22-летний местный житель.