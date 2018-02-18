{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:41  18 февраля 2018 1

Увеличилось число жертв нападения в Дагестане

Масленица в Екатеринбурге
Масленичные гуляния закончились трагедиейФото: Анна Майорова © URA.RU

Количество жертв стрелка в Дагестане выросло до пяти. Состояние еще двоих пострадавших остается тяжелым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

Из пяти доставленных в больницу людей одна женщина скончалась на операционном столе, уточнили медики. Ранее сообщалось, что жертвами стрелка стали четыре женщины, еще пять человек были ранены. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

Стрелок был ликвидирован полицией
Фото: Mash

18 февраля неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу возле храма. В Сети появились фото- и видео-материалы страшного преступления. Источник «Интерфакса» сообщил, что преступников было двое — муж и жена. Перед началом убийств жена убежала, стрелял мужчина. Полиция задержала женщину.

Сам стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления. По данным республиканского СКР, преступником оказался 22-летний местный житель.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров