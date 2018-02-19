13:05 19 февраля 2018 7

Визит ЛГБТ-активистов из Германии в Новый Уренгой оказался фейком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальных сетях, анонимных телеграм-каналах и некоторых интернет-изданиях активно распространяется новость о том, что в День Победы некие активисты германского ЛГБТ-движения «Regenbogen Berlin» («Радужный Берлин») посетят гимназию в Новом Уренгое, где учится нашумевший «школьник из бундестага». В самой школе «URA.RU» заявили, что это выдумка.

В сообщении, распространяемом в Сети, сказано, что визит пройдет в рамках совместной культурной программы министерства образования Германии и департамента образования Нового Уренгоя.

«Нам очень приятно выступить перед лучшими школьниками России и рассказать об истории ЛГБТ-движения в Германии и об акциях, которые проводит наша организация сегодня. Важно, чтобы дети не боялись совершать каминг-аут. Кроме этого, мы выступим с докладом о тяжелой судьбе гомосексуалистов во время Второй мировой войны. Наш друг уже выступал с докладом на военную тему в Бундестаге. Пусть наш визит вежливости станет великолепным подарком школьникам из Нового Уренгоя», — цитируют издания некоего координатора движения Зигфрида Хайля.

В новоуренгойской гимназии сразу заявили, что это все фейк. «Это неправда, и эти сообщения не имеют никакого отношения к действительности», — заявила директор гимназии Екатерина Кашникова.

Новость не может быть правдой еще и потому, что пропаганда нетрадиционных связей среди детей в России запрещена, так что выступления на подобные темы в школе не могут быть запланированы в рамках «культурной программы». Движения «Regenbogen Berlin» не существует. Вызывает сомнение и цитируемый координатор, чье имя подозрительно похоже на одно приветствие, используемое фашистами.

В фейковой новости упоминается выступление некого молодого человека в бундестаге. Скорее всего, речь идет о нашумевшем выступлении уренгойского гимназиста перед германским парламентом. Ученик, напомним, прочел доклад о «невинноубиенных бойцах вермахта», которые не хотели убивать». Выступление вызвало большой общественный резонанс и обсуждение качества преподавания истории в Российских школах.