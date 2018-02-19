14:11 19 февраля 2018 12

Толбоев выдвинул обвинения главе Росавиации Фото: скриншот с видео

Знаменитый летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев сделал сенсационное заявление — он прямо обвинил главу Росавиации Александра Нерадько в торговле летными свидетельствами пилотов. По данным Толбоева, Нерадько продает летные документы по 100 тысяч долларов.

«Росавиацию надо проверить. Я давно прошу, пишу — пожалуйста, остановите трагедию российской авиации, — приводит слова Магомеда Толбоева argumenti.ru. — Росавиация — раковая опухоль на теле русской гражданской авиации. Славу богу, военная авиация подчиняется министру обороны Шойгу и командующему авиацией ВКС, который показал великолепные результаты в Сирии. Почему наша боевая авиация в мировой табели о рангах находится на вершине, а гражданская рушится в тартарары? И за это никто не отвечает. Я обращаюсь к главе Следственного комитета — товарищ Бастрыкин, мы с тобой офицеры русской армии, проведите работу с этим Нерадько!»

У Толбоева накопилось много претензий к современной подготовке пилотов. Например, он вспоминал о существовавшей в период подготовки полета «Бурана» программы по бездвигательной посадке самолетов, то есть с отключенными двигателями. Толбоев рассказал, что с 10-13 тысяч метров он сажал с отключенными двигателями такие самолеты, как Ту-134, Ту-144, Ту-154 и опытный Миг-25.

«Сейчас этому почему-то не учат. Пилотов учат нажимать кнопки в кабине, не понимая, что за этим стоит. Летчик — это тот, кто работает сам, руками, мозгами», — говорит Магомед Толбоев.

По мнению Толбоева, Ан-148 — отличная машина, и он не понимает, как пилоты не увидели мигающий датчик. «Когда горит лампочка, я не могу ее не увидеть, хотя на мне намного больше обязанностей и функций, чем на гражданских пилотах. А эти сидят толпой в кабине — для чего? В фирменных костюмах, стюардессы за них чемоданчики катают. Это летчики?» — возмущается Магомед Толбоев.

Как ранее сообщала «Русская планета», МАК расшифровал «черные ящики» и пришел к выводу, что летчики забыли включить антиобледенители ПВД. В кабине из-за этого загорелась аварийная лампочка, но летчики ее не заметили. После катастрофы «URA.RU» обратилось за комментарием к Магомеду Толбоеву. Спустя несколько часов после аварии, еще до официального заявление МАК, Толбоев от коллег уже знал, что произошло. Он сообщил, что самолет разбился из-за ошибочных действий экипажа, и назвал пилотов Ан-148 убийцами.