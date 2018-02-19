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19 февраля 2018
Главные новости 
17:24  19 февраля 2018 7

Родители пермского солдата, покончившего с собой в армии, требуют с Минобороны два миллиона

По словам родителей, Денис с желанием пошел в армиюФото: страница Дениса Хамидуллина во «ВКонтакте»

Родители 19-летнего пермяка Дениса Хамидуллина намерены получить от министерства обороны денежную компенсацию за смерть сына. Соответствующий иск в суд уже готов.

«Подготовлен иск к министерству обороны РФ на два миллиона рублей — по миллиону каждому родителю», — сообщила «URA.RU» Елена Макарова, адвокат семьи Хамидуллиных. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Денис Хамидуллин из Перми служил в химвойсках в/ч № 47051 в Екатеринбурге. Он заступил в наряд 7 марта 2017 года, позвонил матери и поздравил ее с наступающим женским днем, а потом покончил с собой прямо на КПП.

Позже сестра Дениса рассказала, что у него вымогали деньги. С ноября 2016 года Денис стал регулярно просить выслать ему 2-5 тысяч рублей. Говорил, что у него будут серьезные проблемы, если деньги не придут. В период следствия выяснилось, что над Денисом издевался сержант Егор Сенаторов. В суде Сенаторов был приговорен к трем годам условно, так как судья не усмотрел причинно-следственную связь между издевательствами сержанта и самоубийством срочника.

Александр Лукманов
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