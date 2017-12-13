Сержант из Екатеринбурга получил условный срок за издевательства над рядовым

12:48 13 декабря 2017 1

Прямую связь между действиями Сенаторова и гибелью Хамидуллина экспертиза не нашла Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор командиру отделения войсковой части в Екатеринбурге. Сержант Егор Сенаторов осужден на три года лишения свободы условно за издевательства над рядовым.

Командира войсковой части Егора Сенаторова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Осужденный извинился за оскорбления рядового, признав, что дважды ударил солдата. Перед началом судебного процесса Сенаторов пытался заплатить отцу погибшего пять тысяч рублей, пишет «Медиазона».

Как сообщало ранее «URA.RU», 19-летний призывник из Перми Денис Хамидуллин служил в химвойсках в Екатеринбурге. В марте 2017 года стало известно, что рядовой покончил с собой. Его родственники рассказывали, что он регулярно просил у них деньги. Солдат говорил, что у него будут серьезные проблемы, если средства не придут.