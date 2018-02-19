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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости 
21:09  19 февраля 2018 1

«Приезжать им на север — себе дороже». Десантники пригрозили немецким ЛГБТ-активистам, собравшимся в Новый Уренгой

Фейк о посещении Ямала представителями ЛГБТ- сообщества заставил северян поволноватьсяФото: Владимир Андреев
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Ямал возмущен приездом немецкой делегации ЛГБТ-сообщества с «ответным визитом» в Новый Уренгой для выступления перед школьниками гимназии №1. Негодование ямальцев вызывают и место выступления, и аудитория, и выбранная для для этого дата — 9 мая, День Победы.

К примеру, общественная организация «Союз десантников ЯНАО» уже пообещала «горячо» встретить немецкую «радужную» делегацию, если она все-таки приедет на Ямал. «Приезжать представителям сексуальных меньшинств на Ямал себе дороже», — приводят слова десантуры ИА «Север-пресс». И пообещали разобраться с ними «как обычно — вытурим отсюда и все».

Опубликованные на сомнительных ресурсах новости от имени активистов выдуманного германского ЛГБТ-движения Regenbogen Berlin («Радужный Берлин») уже опровергли в Новом Уренгое. Несмотря на это, некоторые жители поверили в правдивость информации о приезде немецких гомосексуалистов на Ямал. Комментаторы, обсуждающие новость в группе «ГОРОРО. Новый Уренгой», не стесняясь в выражениях, снова проехались по школьнику, заступившемуся за солдат вермахта в бундестаге, и по его родителям из «газовой элиты».

Особо разгорячилась Валентина Полякова: «Позорище! Выступление этого невежественного молокососа — стыд и позор его родителям и учителям! „Так называемая Сталинградская битва“, „невинно погибшие солдаты вермахта“! Вот результат „реформы образования“! Именно такие россияне нужны Западу, чтобы в ближайшие десятилетия разрушить и расчленить Россию» — пишет она в «ГОРОРО. Новый Уренгой».

Участник группы по имени Александр Комаров возмущен тем, что пропаганда сексуальных меньшинств уже добралась до детских садиков. Еще одна горожанка вспомнила курс психиатрии в медицинском институте: «Задолго до так называемой „перестройки“ на цикле по психиатрии читали лекции о перверзной психопатии — иными словами, про половые извращения. Это считалось патологией, заболеванием, которое возникало по разным причинам, но с обязательным, принудительным лечением. Нормой, как нам пытаются внушить, это не было никогда! Раз это искусственно насаждается, значит, это не просто так!» — заключает возмущенная участница группы.

Другие считают, что лучше не замечать таких людей: «Больным место в больнице, но никак не в обществе». На что другие комментаторы возмущенно отвечают, что подобное нельзя не замечать, ведь речь идет о выступлении гомосексуалистов перед детьми.

В числе горожан, отметившихся в комментариях, оказались и более проницательные личности. Они назвали все происходящее не смешным троллингом и попытались объяснить другим комментаторам, что информация про ЛГБТ-сообщество из Германии, которое якобы едет на Ямал, — фейк.

Сергей Мороз
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