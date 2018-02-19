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Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
22:19  19 февраля 2018 5

Екатеринбургский ресторан сделает огромный торт в виде телебашни и публично взорвет его

Осенний Екатеринбург, телебашня, строительный кран, заброшенная, осень, недостроенная, екатеринбург
В ресторане «Огонек» сделают съедобную копию телебашниФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В баре-ресторане «Огонек» в Екатеринбурге собираются взорвать сладкую уменьшенную копию недостроенной телебашни. По словам ресторатора Евгения Кексина, кондитеры уже работают над ее созданием.

Взрыв съедобной телебашни состоится 21 февраля в 21:30, сообщил Кексин на своей странице в Facebook. «Это не значит, что мы за или против сноса башни, мы не глумимся и не оскорбляем память людей, мы просто хотим показать, что иногда нужно просто и с юмором относиться к вещам, которые в современной России изменить не получается», — отметил ресторатор. По его словам, на мероприятии ждут всех неравнодушных к судьбе башни и просто «любителей попить чай с тортом».

Ранее стало известно, что снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, назначенный на 23 февраля, перенесен на неопределенный срок. Источник «URA.RU» сообщил, что такое решение было принято на основе указания из администрации президента РФ. Между тем группа депутатов обратилась к гендиректору УГМК Андрею Козицыну с просьбой не сносить телебашню.

Дарья Корчак
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