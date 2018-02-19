Екатеринбургский ресторан сделает огромный торт в виде телебашни и публично взорвет его

В баре-ресторане «Огонек» в Екатеринбурге собираются взорвать сладкую уменьшенную копию недостроенной телебашни. По словам ресторатора Евгения Кексина, кондитеры уже работают над ее созданием.
Взрыв съедобной телебашни состоится 21 февраля в 21:30, сообщил Кексин на своей странице в Facebook. «Это не значит, что мы за или против сноса башни, мы не глумимся и не оскорбляем память людей, мы просто хотим показать, что иногда нужно просто и с юмором относиться к вещам, которые в современной России изменить не получается», — отметил ресторатор. По его словам, на мероприятии ждут всех неравнодушных к судьбе башни и просто «любителей попить чай с тортом».
Ранее стало известно, что снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, назначенный на 23 февраля, перенесен на неопределенный срок. Источник «URA.RU» сообщил, что такое решение было принято на основе указания из администрации президента РФ. Между тем группа депутатов обратилась к гендиректору УГМК Андрею Козицыну с просьбой не сносить телебашню.