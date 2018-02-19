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Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
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19 февраля 2018
Главные новости 
19:49  19 февраля 2018 0

Екатеринбургские депутаты призвали главу УГМК сохранить телебашню. СКРИН

Митинг в против сноса недостроенной телебашни. Екатеринбург, недостроенная башня, телевышка
В Екатеринбурге проходят акции в защиту башниФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В адрес генерального директора Уральской горно-металлургической компании поступило обращение, подписанное группой депутатов екатеринбургской городской думы. Народные избранники призывают Андрея Козицына не сносить уникальную конструкцию. Письмо передал в редакцию «URA.RU» один из подписавшихся депутатов.

«Подобные объекты, существующие в разных странах мира, являются достопримечательностями, создающими огромный туристический поток со всего мира. Главное — такие телебашни являются точками притяжения инвестиций в город, страну. Телебашня в Екатеринбурге — это одно из двух подобных сооружений в России. Таких объектов в России строить уже не будут никогда. Именно в этом и есть уникальность телебашни в Екатеринбурге! Она, без преувеличения, могла бы стать не просто архитектурной доминантой нашего города, но и символом региона и всей России. Убеждены, что сохранение и дальнейшая реконструкция телебашни станут самым знаковым проектом Екатеринбурга и холдинга УГМК», — сказано в обращении к гендиректору УГМК.

В письме сказано, что по результатам исследования бетона НИИ ЖБ им. Гвоздева, башня находится в хорошем состоянии и может простоять еще много лет. Депутаты пишут о желании многих горожан сохранить телебашню. Обещают, что екатеринбуржцы и их потомки будут благодарны за сохранение этого символа города.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что уничтожение башни назначено на утро 23 февраля. Однако из-за того, что многие горожане выступили против взрыва башни, из Кремля поступило распоряжение взрыв перенести на неопределенный срок. Это необходимо, чтобы не вызвать социальной напряженности в Екатеринбурге накануне президентских выборов. Ранее петицию с подписями в защиту башни горожане направили президенту Владимиру Путину.

Депутаты гордумы призвали Козицына сохранить телебашню
Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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