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Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости 
01:12  20 февраля 2018 0

«Требуйте чуда, а не слива». Варламов выступил в защиту телебашни в Екатеринбурге

Недостроенная телебашня. Екатеринбург, долгострой, недостроенная телевышка, недостроенная башня
Снос 220-метровой башни неожиданно был отложен на неопределенный срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Известный российский блогер и фотограф Илья Варламов выступил в защиту самого известного недостроя Свердловской области — Екатеринбургской телебашни. Варламов, узнавший, что снос объекта временно отложен, призвал уральцев использовать ситуацию для давления на тех от кого зависит судьба сооружения.

«Вроде как чиновники сейчас включили заднюю и отложили снос. Но опасность уничтожения потенциального символа города есть, — написал блогер в своем „Живом Журнале“. — Екатеринбуржцы, не просрите момент. Требуйте чуда, а не слива». По словам Варламова, сейчас город находится на развилке: «Можно сделать очень круто, заработать кучу бабла, привлечь туристов, прославить город на весь мир. А можно слить всё и не получить ничего».

При этом сам фотограф, оценивая все ранее представленные идеи достройки башни, называет из слабыми. Что, впрочем, не мешает ему считать, что «город без проблем получил бы новый яркий символ», объяви городские власти конкурс идей.

Напомним, решение о переносе сроков демонтажа башни стало неожиданностью для многих. Как писало «URA.RU», снос был запланирован на 23 февраля, однако неожиданно был дан «отбой». По имеющейся информации, руководители региональных и муниципальных органов власти получили распоряжение отложить все конфликтных и спорные вопросы на послевыборный период. Таким образом, если башню все-таки снесут, то уже после 18 марта.

Евгений Александров
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