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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости 
07:38  20 февраля 2018 0

Уральский генерал, переломивший ход кампании в Сирии, возвращается на войну

Парад в Чите. Суровикин. Путин, суровикин сергей
Сергей Суровикин стал первым общевойсковым генералом, возглавившим ВКСФото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Сергея Суровикина снова отправят в командировку в Сирию. Вопрос о том, чтобы он возглавил группировку российских войск в республике, сейчас прорабатывается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

Должность главкома ВКС при этом за Суровикиным сохраняется, но на период его служебной командировки его обязанности будет исполнять один из заместителей. В настоящее время российскую группировку Вооруженных Сил в Сирии возглавляет генерал-полковник Александр Журавлев.

Сергей Суровикин с января по декабрь 2010 года был начальником штаба Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге, впоследствии стал первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. На этой должности он оставался до апреля 2012 года. Сергей Суровикин стал первым общевойсковым генералом, возглавившим ВКС. Это произошло в ноябре 2017 года, напоминает «Коммерсант».

Наталья Володина
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