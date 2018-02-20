В Свердловской области отменили II и III этап чемпионата Extreme Ice 2018 и Ice Drift 2018. Гонки планировалось провести по традиции на озере Балтым, однако администрация Верхней Пышмы отправила постановление, запрещающее выезд механических транспортных средств на лед в зимнее время.
После долгих раздумий от проведения мероприятий, назначенных на 25 февраля и 11 марта, отказались. Постановление от 27 декабря 2016 «О повышении мер по охране водных объектов и обеспечению безопасности людей на водных объектах» предусматривает штраф за нарушение закона.
Организаторы гонок отметили, что выступают за легальность и безопасность, однако не понимают позицию чиновников. Деятельность автодрома, по словам одного из организаторов, была согласована с администрацией, а проведение соревнований местными органами власти активно поддерживалось. К тому же до декабря 2016 года нарушений природоохранного законодательства при проведении соревнований выявлено не было, подчеркивает e1.ru.
Ранее «URA.RU» подробно освещало скандал вокруг гонок на льду Балтыма, когда организаторы боролись с казаками, чиновниками и полицейскими за право на проведения соревнований. В январе, несмотря на попытки администрации и казачества сорвать мероприятие, оно состоялось. Власти попытались перекрыть доступ к озеру, однако им помешали работники базы — предписание ГИБДД не было оформлено официально.