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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
08:45  20 февраля 2018 0

Гонки, из-за которых на льду Балтыма разгорелась война между казаками и спортсменами, все-таки отменили

Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, гонка, дрифт, озеро балтым, автогонки, ледовая трасса, ледовый автодром, ледодром
Гонок на льду Балтыма в феврале не будетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области отменили II и III этап чемпионата Extreme Ice 2018 и Ice Drift 2018. Гонки планировалось провести по традиции на озере Балтым, однако администрация Верхней Пышмы отправила постановление, запрещающее выезд механических транспортных средств на лед в зимнее время.

После долгих раздумий от проведения мероприятий, назначенных на 25 февраля и 11 марта, отказались. Постановление от 27 декабря 2016 «О повышении мер по охране водных объектов и обеспечению безопасности людей на водных объектах» предусматривает штраф за нарушение закона.

Фото: e1.ru

Организаторы гонок отметили, что выступают за легальность и безопасность, однако не понимают позицию чиновников. Деятельность автодрома, по словам одного из организаторов, была согласована с администрацией, а проведение соревнований местными органами власти активно поддерживалось. К тому же до декабря 2016 года нарушений природоохранного законодательства при проведении соревнований выявлено не было, подчеркивает e1.ru.

Ранее «URA.RU» подробно освещало скандал вокруг гонок на льду Балтыма, когда организаторы боролись с казаками, чиновниками и полицейскими за право на проведения соревнований. В январе, несмотря на попытки администрации и казачества сорвать мероприятие, оно состоялось. Власти попытались перекрыть доступ к озеру, однако им помешали работники базы — предписание ГИБДД не было оформлено официально.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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