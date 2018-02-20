21:38 20 февраля 2018 1

В организации серии пикетов аборигенов ХМАО подозревают ЛДПР Фото: Евгений Листюк © URA.RU

В региональных пабликах в соцсетях в ХМАО активно продвигают скандал с массовыми пикетами представителей КМНС (коренные малочисленные народы Севера) в городах Югры. Анонимные сообщения появляются каждый день, а по версии источника в окружном правительстве, инициатором этой истории выступили оппозиционные политики.

О серии пикетов КМНС, якобы не получающих субсидии в рамках окружной льготной ипотечной программы, написали практически в каждом паблике ХМАО. Сами жители в комментариях отмечают, что участники пикетов не похожи на ханты и манси, и даже иронизируют, что это фотомонтаж. Что интересно — все посты публикуются анонимно, и настоящий организатор протестного движения не известен. В соцсетях ссылаются на закрытые паблики, где якобы и курируют пикеты — вступить в них на момент публикации не удалось, заявки от корреспондентов «URA.RU» по какой-то причине не приняли.

Источник в окружном правительстве предполагает, что информация о пикетах распространяется с подачи одной из оппозиционных партий, с целью заявить об этом скандале на одном из ближайших заседаний Думы ХМАО. «С учетом малой активности других партий, скорее всего, это ЛДПР. Возможно, привлекли технологов, которые предложили такой вариант — найти известную проблемную тему, напомнить о ней через протестные акции, а затем выступить в роли защитников интересов народа. Очевидно же, что все подстроено — никаких пикетов не было. Люди фотографировались с плакатами и тут же уезжали. Классика», — считает собеседник.

В ЛДПР пока что не признаются в организации серии пикетов. Лидер фракции либерал-демократов в Думе ХМАО Евгений Марков рассказал корреспонденту «URA.RU», что они планируют «качать» другую тему, но и эта им интересна. «У нас есть тема с обманутыми дольщиками, мы будем ее поднимать на Думе в первую очередь. Тема с льготами под вопросом. Наш человек из ассамблеи будет эту тему обсуждать. Но поднимать ее мы будем только тогда, когда сами в ней разберемся, пока у нас есть информация только из СМИ. Нужно разобраться в проблеме, а потом уже принимать какие-то решения», — отметил Марков.

Как ранее сообщало «URA.RU», в соцсетях появились сообщения о серии акций протеста. Участники пикетов требуют выплатить субсидии представителям КМНС, взявшим ипотеку. По официальным данным властей ХМАО, никаких задержек по выплатам аборигенам нет. «Информация о том, что в городах Югры проходят пикеты, организаторы которых выступают за выделение определенных льгот представителям коренных малочисленных народов Севера, не нашла подтверждения ни в одном из муниципалитетов», — говорилось в официальном сообщении правительства.