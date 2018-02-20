18:24 20 февраля 2018 2

Мост является частью проекта «Северный широтный ход» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Голландская инжиниринговая компания Fugro начала геодезические исследования на берегах реки Обь на участке между Салехардом и Лабытнанги. В этом году планируется начать строительство моста между этими городами.

В настоящее время компания «Геоинжсервис» (входит в холдинг Fugro) проводит термостатическое зондирование параметров грунта в том месте, где планируется возведения моста. По данным «Север-Пресс», на месте проводятся подготовительные работы для определения состояния грунта, проверяется его сопротивление.

В конце 2017 года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время встречи с населением заявлял, что строителей моста через Керченский пролив привлекут к работам в ЯНАО: «Этим летом часть строительных бригад с крымского моста будет переброшена на территорию Ямала. Планы серьезные», — говорил глава арктического региона.

Отметим, что мост через Обь в районе Салехарда — важная часть масштабного проекта «Северный широтный ход». В его рамках планируется строительство железнодорожной ветки через Обь, которая свяжет Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему, после чего откроется выход к Уралу и к Северному морскому пути. Значимость этого проекта ранее подчеркивал президент России Владимир Путин.