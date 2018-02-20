22:14 20 февраля 2018 1

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

МВД и правозащитники будут вместе работать над улучшением законов о защите жертв преступлений. Об этом было объявлено во вторник, 20 февраля, на круглом столе «Актуальные вопросы защиты прав потерпевших в России и пути их решения», приуроченном к Международному дню поддержки жертв преступлений. Организатор мероприятия, а также доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, председатель Совета Фонда поддержки пострадавших от преступлений Ольга Костина рассказала, что в России все еще нет полноценной системы компенсации причиненного вреда и оказания медико-социальной помощи жертвам преступлений.

«К сожалению, мы все являемся свидетелями террористических актов и тяжких преступлений. Очень часто остаются раненые, тяжелобольные дети, дети без кормильца, одинокие пожилые люди, потерпевшие, которым необходимо очень долго лечиться. В России нет компенсационного механизма», — заявила Костина. Она предложила обратить внимание на международный опыт, где 5-10% от всего конфискованного имущества фигурантов коррупционных дел, государство тратит на создание фондов, которые помогают пострадавшим в преступлениях, их дальнейшей реабилитации, а также семьям жертв.

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Костина настаивает, в России необходимо ввести системный и современный подход к исследованиям латентной преступности и профилактики правонарушений. «Количество зарегистрированных преступлений снижается, но тут рано радоваться: латентность еще очень велика. Жертвы преступлений боятся идти в полицию, потому что никто не гарантирует им помощь, раскрытие преступления и справедливую компенсацию. Мы сами видим, как за хищение могут дать 8 лет лишения свободы, а за убийство — 2 года. Неужели человеческая жизнь и здоровье ценятся меньше бюджетных денег? Так быть не должно!» — отметила правозащитница.

Ее поддержал представитель Уполномоченного РФ по правам человека Виктор Немченков. Он сообщил, что ежегодно растет количество жалоб от тех, кого не признают потерпевшими и отказывают в возбуждении уголовных дел. В 2016 году омбудсмену поступило 2870 заявлений, а в 2017 году их было более 3100. «К нам обращаются люди, которые самостоятельно не могут добиться признания их потерпевшими по делу. Еще очень много жалоб на несоблюдение в ходе расследования уголовного дела прав потерпевших. Не стоит забывать, что у потерпевших есть те же права, что и у других участников уголовного дела», — отметил Немченков.

Представительница Консорциума женских неправительственных объединений Мари Давтян рассказала, что закон о защите прав потерпевших практически не применяется по делам о домашнем насилии. В итоге, замначальника Научно-исследовательского центра Академии управления МВД Андрей Ситковский предложил фонду Костиной совместно работать над оптимизацией законодательства по защите прав потерпевших и проведению виктимологического исследования. В заключение Ольга Костина подчеркнула, что проведение Всероссийского виктимиологического исследования поможет формированию качественного правосудия в России. «И это задача ближайшего времени», — резюмировала она.

Отметим, что Фонд поддержки пострадавших от преступлений с 2009 года первым в России стал ежегодно проводить мероприятия, приуроченные к международному дню поддержки жертв преступлений. Во всем мире этот день отмечается как день солидарности общества с теми, кто стал жертвой криминала, кто нуждается в восстановлении прав, в медико-социальной, психологической, правовой и духовной поддержке.