Следователи ужесточили статью по делу об избиении DJ Smash в Перми

22:28 20 февраля 2018 0

Правоохранители пришли к выводу, что преступление совершила группа лиц Dj Smash, Instagram

Следователи, занимающиеся делом об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском баре, пришли к выводу, что преступление совершила группа лиц. Из-за этого уголовное дело переквалифицировали по более тяжкой статье, виновных ждет более суровое наказание.

Изначально преступление, произошедшее в пермском клубе, расследовалось по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). После допроса участников и свидетелей дело переквалифицировали на «совершенное группой лиц» (п. «г» ч. 2 ст. 112). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшего музыканта Евгения Васева. По его словам, в настоящее время обидчикам его подзащитного грозит не три года, а пять лет.

Ранее Наталья Дорогова, PR-менеджер Андрея Ширмана, заявила, что музыкант находится в московском медучреждении. Она подтвердила сообщения о драке, отметив, что сейчас идет поиск свидетелей, напоминает «Национальная служба новостей». Конфликт произошел 9 февраля. По словам рэпера Тимати, диджея избил экс-депутат Законодательного собрания Пермского края за отказ сделать совместное фото.