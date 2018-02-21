18:47 21 февраля 2018 0

Новый заместитель командующего округом представлен личному составу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург из Севастополя приехал новый заместитель командующего по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-майор Алексей Лемякин. Генерал приехал на службу в ЦВО в рамках ротации, до этого он занимал аналогичную должность на Черноморском флоте.

В пресс-службе ЦВО пока не комментируют приезд нового зампотыла. Ранее на сайте Министерства обороны РФ появилось сообщение: «Прежний заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению — генерал-майор Алексей Лемякин назначен заместителем командующего Центральным военным округом (ЦВО) по материально-техническому обеспечению».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Лемякин сменил в должности заместителя командующего по МТО генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Генерал Булыга направлен на такую же должность в Западный военный округ. Лемякин — это уже второй флотский, направленный на службу в ЦВО в рамках ротации в 2018 году. До этого в Екатеринбург на должность военного прокурора ЦВО приехал генерал-майор Александр Антюфеев, прежде возглавлявший прокуратуру Балтийского флота.