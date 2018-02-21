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21 февраля 2018
18:47  21 февраля 2018 0

На Урале — новое назначение. В штаб ЦВО прибыл генерал из Крыма. ФОТО

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, штаб военного округа, памятник жукову, цво, проспект ленина 71
Новый заместитель командующего округом представлен личному составуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург из Севастополя приехал новый заместитель командующего по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-майор Алексей Лемякин. Генерал приехал на службу в ЦВО в рамках ротации, до этого он занимал аналогичную должность на Черноморском флоте.

В пресс-службе ЦВО пока не комментируют приезд нового зампотыла. Ранее на сайте Министерства обороны РФ появилось сообщение: «Прежний заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению — генерал-майор Алексей Лемякин назначен заместителем командующего Центральным военным округом (ЦВО) по материально-техническому обеспечению».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Лемякин сменил в должности заместителя командующего по МТО генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Генерал Булыга направлен на такую же должность в Западный военный округ. Лемякин — это уже второй флотский, направленный на службу в ЦВО в рамках ротации в 2018 году. До этого в Екатеринбург на должность военного прокурора ЦВО приехал генерал-майор Александр Антюфеев, прежде возглавлявший прокуратуру Балтийского флота.

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Генерал-майор Алексей Лемякин приехал на Урал с Черноморского флота Фото: gazetacrimea.ru

Александр Лукманов
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