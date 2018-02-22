08:07 22 февраля 2018 0

Спортсмен отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде Instagram Анастасии Брызгаловой

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоеванные на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщили в Федерации керлинга России. Спортсмен взвесил «все за и против» и отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — объяснила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в интервью телеканалу «Россия-1».

Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Игр-2018 в дабл-миксте. На следующий день в допинг-пробе бронзового призера обнаружили мельдоний, напоминают argumenti.ru. После чего CAS сообщил о начале официального разбирательства, уточняет «Национальная служба новостей».

Крушельницкий заявил, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг». Но при этом спортсмен не стал оспаривать «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», пишут newinform.com. Позднее керлингист сдал аккредитацию и уехал из Олимпийской деревни, сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

При этом в Олимпийском комитете России (МОК) отметили, что взятые до Олимпиады пробы не выявили запрещенных препаратов, что говорит и об отсутствии «осознанного и системного» употребления допинга. О единичном случае употребления препарата говорит и уровень концентрации мельдония, найденного в крови Крушельницкого, отмечает «Утро.ру». Ранее директор МОК по коммуникациям не исключил возможности ошибки или «подмешивания» чего-либо к пробе «А» Крушельницкого, сообщает «Федеральное агентство новостей».