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23 февраля 2018
22 февраля 2018
22:57  22 февраля 2018 0

Коалиция США признала вину в гибели более 800 мирных жителей в Ираке и Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, Дамаск, мусульманка, городской пейзаж
Еще почти 500 документов о жертвах среди мирных жителей сейчас изучаютсяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В результате ударов международной коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с 2014 года погиб по меньшей мере 841 человек. Об этом говорится в официальном заявлении коалиции.

«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что минимум 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции „Непоколебимая решимость“», — цитирует RT новый отчет американских военных. При этом еще около 500 документов о жертвах в Ираке и Сирии сейчас изучаются, отмечает телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Пентагон считает вклад коалиции во главе с США основным в борьбе с террористами в Сирии. «Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ», — заявлял представитель Пентагона.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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