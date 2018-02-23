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23 февраля 2018
22 февраля 2018
07:40  23 февраля 2018 0

Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Дзен» из-за Ходорковского

Онлайн пресс-конференция Михаила Ходорковского. Москва, ходорковский михаил
Сайт по требованию Генпрокуратуры внесен в реестр запрещенных ресурсовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сервис «Яндекс.Дзен» накануне получил уведомление Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к каналу «МБХ медиа» Михаила Ходорковского. Ведомство добивается блокировки ресурса по требованию Генпрокуратуры. Федеральное агенство по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обвинило канал Ходорковского в публикации материалов нежелательной в России организации «Открытая Россия», сообщает «Дождь».

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Как отметили в надзорном ведомстве, сайт по требованию Генпрокуратуры внесен в реестр запрещенных ресурсов. В случае, если за сутки «МБХ медиа» не закроет доступ к этим материалам, Роскомнадзор может заблокировать весь «Яндекс.Дзен».

Информационный проект «МБХ медиа» запустили в конце 2017 года после блокировки сайта «Открытая Россия». Над проектом работает редакция «Открытой России», принадлежит он лично Ходорковскому.

Ранее Роскомнадзор заблокировал портал организации «Открытая Россия». По требованию прокуратуры ресурс был включен в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, а также информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории страны.

Как писало «URA.RU», экс- глава ЮКОСа Ходорковский потратил миллион долларов на критику президента РФ Владимира Путина в американском Конгрессе. Аффилированные с бывшими акционерами ЮКОСа структуры постоянно переправляли лоббистам Вашингтона деньги, которые тратились на создание и поддержание негативного образа России.

«Яндекс.Дзен» — сервис с ежедневной аудиторией более 10 000 000 пользователей. Он позволяет читателям сформировать персональную ленту новостей, статей и блогов, основанную на их интересах.

Наталья Михалева
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