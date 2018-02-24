Председатель партии Ветеранов России Ильдар Резяпов требует призвать к ответу резидента Comedy Club Андрея Скорохода (Глебати), который публично оскорбил Ольгу Бузову. Он заявил, что мужчина не должен вести себя так по отношению к женщине, и готов предоставить телеведущей юридическую поддержку.
«Мы живем в правовом государстве, поэтому подобные поступки должны получать в случае необходимости соответствующую правовую оценку в ходе судебного разбирательства. Я лично со своей стороны готов оказать необходимое содействие Ольге Бузовой, в случае ее согласия, в подготовке иска к Андрею Скороходу (Глебати) и обеспечить участие юристов партии во время судебного заседания», — говорится в заявлении Резяпова, которое оказалось в распоряжении «URA.RU».
Председатель партии также выступил за упрощение в России процедуры подачи исков о чести и защите достоинства. Он официально обратился руководства Comedy Club с требованием разобраться в произошедшем и дать свою публичную оценку произошедшему.
Ранее одна подписчиц комика написала нецензурный комментарий оскорбительного характера в адрес Бузовой, а Скороход поддержал ее выпад лайком. Телеведущая пообещала подать на комика в суд и назвала его «недомужчиной».