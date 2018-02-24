Пятикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад, выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Он отметил, что и сам с удовольствием примет участие в соревнованиях.
Француз убежден, что «русские, которые обманывают, — это не вся страна» и российские любители биатлона не должны страдать из-за ошибок некоторых спортсменов. «Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонницей биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов ее сборных», — приводит слова Фуркада RT.
Ранее об отказе участвовать в этапе, который будет проведен в Тюмени с 22 по 25 марта, заявили представители сборных Канады, США и Чехии. Бойкот был объявлен в ответ на решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить российский этап в календаре нынешнего сезона.
Международный олимпийский комитет выступил с резкой критикой такого решения, уточняет сайт VSE42.RU. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс посоветовал спортсменам отказаться от бойкота, поскольку «бойкоты мало что приносят».