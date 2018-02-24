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24 февраля 2018
16:50  24 февраля 2018 0

Фуркад осудил бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. «Не нужно наказывать российских болельщиков»

Гонка чемпионов. Биатлон. Тюмень, фуркад мартен
Фуркад и сам пообещал приехать на соревнованияФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Пятикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад, выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Он отметил, что и сам с удовольствием примет участие в соревнованиях.

Француз убежден, что «русские, которые обманывают, — это не вся страна» и российские любители биатлона не должны страдать из-за ошибок некоторых спортсменов. «Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонницей биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов ее сборных», — приводит слова Фуркада RT.

Ранее об отказе участвовать в этапе, который будет проведен в Тюмени с 22 по 25 марта, заявили представители сборных Канады, США и Чехии. Бойкот был объявлен в ответ на решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить российский этап в календаре нынешнего сезона.

Международный олимпийский комитет выступил с резкой критикой такого решения, уточняет сайт VSE42.RU. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс посоветовал спортсменам отказаться от бойкота, поскольку «бойкоты мало что приносят».

Феликс Сорокин
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