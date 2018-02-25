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25 февраля 2018
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06:56  25 февраля 2018 0

Екатеринбуржцы произвели фурор на шоу «Песни» на ТНТ

Группа Bogachi и певицы Настика и Кристина Кошелева прошли в следующий этап шоуФото: скрин выступления группы Bogachi

Сразу несколько певцов из Екатеринбурга с большим успехом выступили на шоу «Песни» на ТНТ. Группа Bogachi, а также певицы Настика и Кристина Кошелева получили положительные оценки от жюри — Тимати, Максима Фадеева и Веры Брежневой — и прошли отборочный этап.

Кристина Кошелева, впервые участвующая в таком проекте, понравилась судьям своим низким тембром. После исполнения песни на английском языке Брежнева попросила ее спеть на русском, после чего все трое пропустили девушку дальше.

Не менее эффектным было выступление Настики. Тимати высоко оценил и вокальные данные, и музыкальное сопровождение. «Ты отвечаешь всем требованиям и запросам нашего проекта, поэтому с удовольствием приглашаю тебя дальше», — отметил артист.

Успех ждал и группу Bogachi, хотя Вера Брежнева сказала, что не видит этот музыкальный коллектив на этом проекте под началом Тимати или Максима Фадеева. Хотя они с этим не согласились. Первый назвал музыкантов «готовым профессиональным коллективом», а Фадеев заявил, что возьмет их дальше, хоть им и предстоит большая работа.

Сергей Демин
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