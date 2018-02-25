10:30 25 февраля 2018 15

Приемных родителей обвинили в том, что они экономили на успокоительных таблетках Фото: depositphotos.com © URA.RU

В скандале с изнасилованиями в челябинском интернате обвинили самих детдомовцев и их приемных родителей, которые якобы желают избавиться от «сексуально озабоченных» подростков без последствий для себя. Об этом на условиях анонимности рассказала журналистам бывшая воспитательница учреждения.

Журналисты «КП-Челябинск» при поездке на место событий переговорили с бывшей сотрудницей скандального детдома. Женщина предположила, что усыновители могли устроить скандал ради того, чтобы сдать обратно в интернат детей. «Одни взяли на воспитание мальчика, другие двух, третьи сразу пятерых. Взяли, поди, из-за пособия. Если они детей вернут, то больше им под опеку никого не дадут и деньги возвращать придется. А им эти дети с сексуальными отклонениями зачем?»

По ее словам, многие из воспитанников — включая и некоторых отданных приемным родителям, — психически неполноценны, но гиперактивны в половых вопросах. «С чего ведь началось все. Двух парнишек усыновленных родители застукали за непотребством. Так у них …в личном деле написано — „повышенное сексуальное влечение“. Их даже в туалет было рекомендовано отпускать по одному», — цитирует издание экс-работника учреждения. В итоге, когда приемные родители перестали давать подросткам успокоительные препараты, им, по ее выражению, «снесло башню». А чтобы оправдаться, они возложили вину на работников интерната.

Женщина также утверждает, что обвинения в адрес воспитателей, которые якобы устраивали в спальном корпусе интерната оргии с участием детей, абсолютно беспочвенны и являются «сексуальными фантазиями» последних. «Если бы тут кто-то кого-то это самое, то это бы разнеслось в два счета. Эти детки такие стукачи!» — отметила педагог. При этом в невиновности «дяди Сережи», регулярно приходившего в гости к детдомовцам и уже задержанного правоохранительными органами по подозрению в изнасилованиях, она не столь уверена.

Как уже сообщало «URA.RU», сейчас делом о массовых изнасилованиях детей в челябинском спецучреждении занимается центральный аппарат СКР. В числе пострадавших числится уже семеро детей и, по заявлению ведомства, им продолжают поступать новые сообщения граждан. По поручению заместителя генпрокурора в УрФО Юрия Пономарева проверки проходят во всех подобных учреждениях Урала.