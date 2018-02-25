13:17 25 февраля 2018 11

Дети познают мир не только по книгам, но и «вживую» — во время различных поездок Фото: сайт русской классической школы

Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) предложила президенту Владимиру Путину, Минобрнауки и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой поддержать внедрение в образовательную систему России системы «Русская классическая школа». Ее разработчики считают, что она позволяет эффективно готовить учеников к ЕГЭ с использованием элементов дореволюционной и советской методик, отмечается на сайте тюменского отделения родительского комитета.

Проект разработали в Екатеринбурге силами преподавателей и методистов «Русской классической школы» во главе с Татьяной Алтушкиной — супругой главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Противники системы считают, что ее авторы предлагают «вернуть в школы старину», указывая на некоторые «экзотические» ее стороны: письмо гусиным пером для выработки навыков каллиграфии, подчеркнутое произнесение «-ться» в устной речи и даже изучение церковнославянского языка (который, к слову, екатеринбуржским школьникам преподает бывший тренер по каратэ). Дополнительным поводом для раздражения стала апелляция сторонников «РКШ» к «упору на патриотическое и нравственное воспитание».

Однако объективно суть «Русской классической школы» — в проведении занятий по переизданным отечественным учебникам советского периода и на основе доказавших свою эффективность методик, адаптированных для современной школы. В частности, «РКШ» использует наработки «наглядного обучения» Дмитрия Ушинского, жившего в XIX веке, законодателя школьной математики Андрея Киселёва и основоположника советского начального математического образования Александра Пчелко.

Его авторы утверждают, что по системе уже работают около 30 частных школ — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Звенигороде, Переяславле-Залесском, Омске, Казани, Краснодаре, Астрахани, Тольятти, Рязани, Ростове-на-Дону, Симферополе, в Волгоградской обл., а также в Казахстане (Алматы) и на Украине (Киев и Харьков).

«Классическая методика советской школы, выработанная вековым опытом отечественной педагогики и доказавшая свою исключительную эффективность, признанную во всём мире, была выведена из обучения необдуманными реформами», — говорится в тексте письма. В своем обращении к Кузнецовой общественники также просят, чтобы их учебники получили гриф соответствия Минобрнауки и вошли федеральный перечень учебных пособий.