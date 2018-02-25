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25 февраля 2018
Главные новости 
14:29  25 февраля 2018 41

Юморист ТНТ пожелал «сдохнуть» поклоннице из Сургута, у которой умер отец

В зале рассмеялись на слова Сабурова: «Надеюсь, ты сдохла»Фото: страница Нурлана Сабурова во «ВКонтакте»

Участник стэнд-ап шоу на ТНТ, комик Нурлан Сабуров неудачно пошутил над своей поклонницей в Сургуте. Как пишут местные СМИ, выступая в городской филармонии, артист пожелал зрительнице «сдохнуть» после того, как та начала громко говорить по телефону. Позднее журналисты выяснили, что в семье девушки произошла трагедия.

Во время выступления Сабурова одна из зрительниц начала говорить по телефону и несколько раз громко крикнула слово «мама», пишет портал osurgut.com. Якобы, когда девушка выбежала из зала, артист спросил: «Что это было?» и добавил: «Надеюсь, ты сдохла». В ответ на слова комика зал рассмеялся.

После выступления в соцсетях жители стали спрашивать, почему девушка себя так странно повела на концерте. Оказалось, что ей позвонила мама и сообщила о смерти отца, рассказала журналистам подруга зрительницы. Узнав о случившемся, девушка немедленно отправилась домой.

Теперь пользователи критикуют Сабурова за бестактность и призывают извиниться. «Пусть все, что заработал на концерте, теперь передаст девушке на похороны папы», — написала жительница Сургута Анастасия. «Бабла срубил, на голову насрал и уехал. Регионов много, приглашайте еще», — добавила комментатор Надежда. «Пусть эта девушка подаст на него в суд! Для каждой шутки есть место и время», — посоветовала горожанка Ольга.

Журналисты «URA.RU» отправили Сабурову на электронную почту запрос для комментария, ответ пока не поступил.

Виктор Дорофеев
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