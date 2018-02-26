Белорусское предприятие добивается банкротства завода зятя Михалкова

Минский механический завод имени С. И. Вавилова пожаловался на оставление без рассмотрения иска о банкротстве ОАО «Курганский машиностроительный завод». Апелляцию предприятия рассмотрят 5 марта 2018 года в Челябинске, следует из материалов Арбитражного суда Курганской области.
Претензии белорусского предприятия касаются определения суда первой инстанции от 12 января. Тогда ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга „БелОМО“» заявило, что у курганского завода имеется долг за отгруженные изделия на сумму 212,5 млн рублей. Суд отказался признать Курганмашзавод банкротом на основании того, что он обладает статусом естественной монополии — снабжает другие предприятия водой и теплом. В этом случае введение процедуры наблюдения применяется, если возможности удовлетворения требований кредитов путем обращения взыскания на имущество исчерпаны. Однако суд установил у «КМЗ» наличие активов на сумму более 44,3 млрд рублей, движимого имущества и дебиторской задолженности. Требования истца признаны преждевременными.
Напомним, ОАО «Курганмашзавод» переходит под управление госкорпорации «Ростех» от концерна «Тракторные заводы». В конце января акционеры приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа предприятия новой управляющей организации ОАО «Проектмашдеталь» (входит в структуру «Ростех»). Временным генеральным директором «КМЗ» пока остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.