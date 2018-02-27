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27 февраля 2018
26 февраля 2018
05:22  27 февраля 2018 10

Во время ЧМ-2018 на стадионы можно будет проносить наркотики

Раздача еды бездомным при поддержке фонда
По правилам FIFA, при себе можно иметь до семи типов лекарств. Каждого — по одной упаковкеФото: Анна Майорова © URA.RU

Иностранным болельщикам, которые приедут в Россию на игры чемпионата мира по футболу 2018 года, будет разрешено носить с собой наркотические и психотропные препараты при наличии медицинских показаний. Оценивать подлинность рецептов предстоит сотрудникам российских правоохранительных органов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей оргкомитета ЧМ-2018, можно будет носить даже марихуану и кокаин, если врач подтвердит их применение в медицинских целях. Всего же иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен типов препаратов, некоторые из которых считаются в нашей стране полностью запрещенными.

При этом рецепт, в соответствии с правилами, должен быть оформлен на языке государства, куда осуществляется въезд, то есть на русском. Если документ выписан на иностранном языке, необходим будет его нотариально заверенный перевод. При въезде в Россию данные препараты должны быть соответствующим образом вписаны в таможенную декларацию.

Что касается правил проноса лекарств любого типа на территорию стадионов, то FIFA разрешает одновременно иметь при себе до семи видов разных лекарств, но не более одной упаковки каждого типа. А вот курить марихуану на российских стадионах будет нельзя, даже если это прописано доктором: если есть острая необходимость ее медицинского применения, лучше выписать капли.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В настоящее время подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Евгений Александров
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