14:17 27 февраля 2018 17

У Павла Грудинина проблемы с доверенными лицами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Леонтий Красовский, входящий в руководство бурятского регионального отделения ЛКСМ РФ, оказался в центре громкого скандала. Журналисты обратили внимание на видео, на котором человек, сильно похожий на молодого коммуниста, съел административный протокол, составленный на него за пьяную езду.

Ролик был записан еще 30 апреля 2017 года, пишет Life.ru. Судя по видео, съемка велась в машине ГИБДД. Мужчина, похожий на Красовского, сначала невозмутимо сидел на заднем сиденье, а потом начал рвать протокол и запихивать его себе в рот. После того, как нарушитель порядка начал вылезать из автомобиля, запись прервалась. Журналисты бурятского портала babr24.com отмечали, что, помимо внешнего сходства, у героя ролика и Леонтия Красовского есть одинаковые аксессуары — часы и перстень. Сам Красовский, когда появилось видео, отказывался от комментариев.

Ранее доверенное лицо Павла Грудинина Никита Исаев заявил, что отказывается от своего статуса. По его словам, он разочаровался как в самом кандидате, так и в избирательной кампании партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).