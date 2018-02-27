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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:46  27 февраля 2018 0

Главред первой на Урале независимой газеты попала в ДТП по дороге в аэропорт. «Должна была лететь на медиафорум, чтобы задать вопрос Путину»

Пострадавшая частично парализована, у второй пострадавшей — гипсФото: УГИБДД по Свердловской области

В массовой аварии, произошедшей сегодня утром на 22-м километре ЕКАДа, пострадала главный редактор газеты «Егоршинские вести» из Артемовского Татьяна Шарафиева. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. Беда случилась, когда женщина ехала в аэропорт, чтобы улететь в Москву.

Сама Шарафиева в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердила данную информацию. «Мы стали победителями конкурса „Правда и справедливость“ и ехали на медиафорум, — рассказала „URA.RU“ Татьяна Шарафиева. — Меня вез водитель на Renault Logan, и на ЕКАДе мы попали в аварию. Сейчас нахожусь в больнице в Березовском, в отделении травматологии».

По словам Татьяны, у нее сотрясение мозга и множественные ушибы — настолько сильные, что часть тела парализована. «К счастью, по рентгенам переломов нет, но ни рукой, ни ногой пошевелить пока не могу», — рассказывает Шарафиева. — Вместе со мной в больницу попала девушка 26 лет, которая была за рулем одной из машин — у нее серьезный разрыв связок, ей наложили гипс».

Татьяна Шарафиева
Facebook Татьяны Шарафиевой

Больше всего Татьяна расстраивается из-за того, что не попадет на торжественную церемонию награждения. «Мне теперь не вручат премию, которую заслужил весь коллектив газеты, — досадует она. — И у меня был готов вопрос президенту Путину, который должен был приехать к нам на медиафорум».

Между тем ситуация с аварией, в которую попала Шарафиева, непонятная. «В ГАИ говорят, что наш водитель вроде как сам не справился с управлением, но на самом деле нас сзади толкнул красный грузовик, — рассказывает Татьяна. — Нам очень нужна помощь: мы просим откликнуться тех, кто ехал в районе 9 утра по ЕКАДу и мог записать на видеорегистратор эту аварию».

Семью Шарафиевых последнее время преследуют несчастья — недавно Татьяна похоронила мужа — известного уральского журналиста и политика, основателя газеты «Егоршинские вести» Александра Шарафиева (он скончался в больнице 9 октября 2017-го, обстоятельства его гибели до сих пор не до конца выяснены). После смерти супруга Татьяне пришлось вернуться в Артемовский (она работала главным редактором газет в городах севера области — «Серовский глобус» и «Вечерний Карпинск»). Чтобы продолжить дело мужа, ей пришлось возглавить «Егоршинские вести». 12 января издание вышло в свет в обновленном формате.

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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Андрей Гусельников
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