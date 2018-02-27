21:12 27 февраля 2018 0

Жертвами столкновения микроавтобуса и фуры стали девять челябинцев Фото: МЧС России по республике Башкортостан

На федеральной автодороге Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии 27 февраля около 17:31 произошло столкновение грузовика MAN и микроавтобуса Mersedes с 12 пассажирами. Погибли девять человек.

ДТП произошло близ Улу-Теляка на 1548-м км автодороги М-5. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту Уфа — Усть-Катав, столкнулся с фурой MAN, сообщает МЧС России по Республике Башкортостан. По предварительным данным, прицеп фуры занесло и маршрутка врезалась в него на полном ходу. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства ДТП и личности погибших.