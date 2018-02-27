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Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
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Главные новости Челябинской области
22:45  27 февраля 2018 0

Семьям погибших и пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Башкирии окажут помощь

Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, головная боль, дубровский борис
Губернатор пообещал помощь раненым и семьям погибшихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с жутким ДТП под Ашой губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился скоординировать работу с региональным МЧС. Об этом сообщает телеграмм-канал «Молнии Дубровского».

По распоряжению главы региона областной минздрав получил инструкцию обеспечить пострадавших в аварии, которые сейчас находятся в больницах, всем необходимым. Министерство соцзащиты должно будет подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.

Страшная авария унесла жизни девяти человек
Фото: МВД по республике Башкортостан

Автобус с пассажирами, ехавший в Челябинскую область, разбился на трассе в Башкирии, врезавшись в грузовик MAN. Трагедия произошла 27 февраля около 17:30 часов. Погибли девять человек. В Сети опубликовали список жертв аварии.

Что касается раненых, одна из пострадавших, 65-летняя жительница Сима, находится в крайне тяжелом состоянии. Другая, 31-летняя жительница Усть-Катава, в тяжелом состоянии. Информации о состоянии здоровья еще двоих пострадавших пока нет, пояснили «URA.RU» в минздраве Челябинской области.

Наталья Михалева
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