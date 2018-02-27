Семьям погибших и пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Башкирии окажут помощь

В связи с жутким ДТП под Ашой губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился скоординировать работу с региональным МЧС. Об этом сообщает телеграмм-канал «Молнии Дубровского».
По распоряжению главы региона областной минздрав получил инструкцию обеспечить пострадавших в аварии, которые сейчас находятся в больницах, всем необходимым. Министерство соцзащиты должно будет подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.
Автобус с пассажирами, ехавший в Челябинскую область, разбился на трассе в Башкирии, врезавшись в грузовик MAN. Трагедия произошла 27 февраля около 17:30 часов. Погибли девять человек. В Сети опубликовали список жертв аварии.
Что касается раненых, одна из пострадавших, 65-летняя жительница Сима, находится в крайне тяжелом состоянии. Другая, 31-летняя жительница Усть-Катава, в тяжелом состоянии. Информации о состоянии здоровья еще двоих пострадавших пока нет, пояснили «URA.RU» в минздраве Челябинской области.