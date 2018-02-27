{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
23:07  27 февраля 2018 0

СК организовал проверку по факту ДТП с южноуральским автобусом в Башкирии

На месте происшествия продолжают работать спецслужбыФото: Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан

По факту ДТП в Башкирии с участием фуры и пассажирского микроавтобуса следственные органы СК РФ по Республике Башкортостан организовали доследственную проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 27 февраля на 1546 км автодороги М5 «Урал» водитель грузового автомобиля MAN, следовавший в сторону Уфы, не справился с управлением. Он столкнулся со встречным пассажирским автобусом Mersedes. Оба транспортных средства упали в кювет. Восемь пассажиров и водитель автобуса от полученных травм скончались на месте, два пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую ЦГБ, еще два пассажира направлены в Иглинскую районную больницу.

Сейчас правоохранительные органыустанавливают обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехали следователи-криминалисты, руководитель отдела криминалистики, а также и. о. руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «URA.RU» публиковало предварительный список погибших в аварии. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров