СК организовал проверку по факту ДТП с южноуральским автобусом в Башкирии

По факту ДТП в Башкирии с участием фуры и пассажирского микроавтобуса следственные органы СК РФ по Республике Башкортостан организовали доследственную проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, 27 февраля на 1546 км автодороги М5 «Урал» водитель грузового автомобиля MAN, следовавший в сторону Уфы, не справился с управлением. Он столкнулся со встречным пассажирским автобусом Mersedes. Оба транспортных средства упали в кювет. Восемь пассажиров и водитель автобуса от полученных травм скончались на месте, два пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую ЦГБ, еще два пассажира направлены в Иглинскую районную больницу.
Сейчас правоохранительные органыустанавливают обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехали следователи-криминалисты, руководитель отдела криминалистики, а также и. о. руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «URA.RU» публиковало предварительный список погибших в аварии. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавших.