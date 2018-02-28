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28 февраля 2018
17:33  28 февраля 2018 3

В Тюмени создали 12-метровую голограмму Владимира Путина в кимоно. ФОТО

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
12-метровый президент удивил тюменцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени у здания Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» появилась 12-метровая голограмма Владимира Путина в кимоно. Такой подарок ко дню рождения центра сделали разработчик компьютерных приложений Ярослав Попов и предприниматель директор Дома рекламы «Клякса» Александр Андросов.

Как рассказал «URA.RU» Ярослав Попов, в среду, 28 февраля, проект был протестирован. 12-метровая голограмма Путина появилась лишь на некоторое время: для того, чтобы сделать фото и записать видео, а также показать подарок центру.

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12-метровая фигура президента пока появилась только на время Ярослав Попов

Идея создать к восьмилетию Центра олимпийской подготовки подобный проект пришла разработчикам неслучайно. «Владимир Путин активно занимается дзюдо. Также он был на открытии нашего тюменского центра. Поэтому такой подарок вполне объясним», — подчеркнул Попов. Позже приложение, с помощью которого создается голограмма, можно будет скачать в App Store и Google Play бесплатно. Пока разработчики проекта не могут сказать, когда оно будет доступно всем. Связано это с тем, что в настоящее время они реализуют еще один проект, посвященный президенту — «Селфи с Путиным». «Этот проект мы закончим через пару недель, и, скачав приложение, любой желающий сможет сделать селфи с президентом», — рассказал Ярослав Попов.

Тюменский программист стал известен все стране после того, как в Казани на молодежном форуме «Россия вперед» представил мобильное приложение, которое позволяет сделать фото с президентом Владимиром Путиным, а также в кабинете главы государства. Данный проект участники форума назвали открытием. Кстати, Ярослав Попов отметил, что большой популярности в Тюмени он пока не обрел: «Место в автобусе еще не уступают», —— пошутил программист и отметил, что разработка популярных приложений не позволяет сдавать сессию в «облегченном» варианте, преподаватели Тюменского индустриального университета, студентом которого является разработчик, скидок во время сессии ему не делают.

Наталья Двизова
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