Уволенные пермские санитарки будут судиться из-за реформы медицины

На севере Прикамья санитарки, лишившиеся работы, обратились в суд. Женщины пояснили «URA.RU», что будут оспаривать новую политику министерства здравоохранения Пермского края.
Бывшие сотрудницы детского санатория для больных туберкулезом «Росинка» (находится в Соликамске) рассказали, что 26 февраля подали исковое заявление в городской суд. Женщины намерены доказать незаконность и своего увольнения, и перевода санитарок на ставки уборщиц.
В начале февраля стало известно, что в санатории из 22 санитарок 17 были переведены на ставки уборщиков служебных помещений со значительным понижением зарплаты. Пять женщин отказались принять новые условия и были уволены. Обучать на медицинских сестер их не стали.
«Фактически функции санитарок сейчас выполняют уборщицы. Больше за детьми ухаживать некому. Нарушаются права и персонала, и пациентов», — отметила одна из истиц.
Ранее сокращения санитарок вызвали серьезную дискуссию. Лидер движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных выразил уверенность, что минздрав пытается высвободить средства фондов оплаты труда для фиктивного выполнения «майских» указов президента РФ — медперсоналу необходимо повышать зарплаты, а вот уборщицы к этой категории не относятся. Дополнительных средств в бюджете у властей просто нет.
Омутных сообщил «URA.RU», что движение «Здоровье нации» разделяет позицию уволенных санитарок и будет оказывать им правовую поддержку.
В минздраве ранее пояснили, что ставки санитарок сокращают с целью разграничения функций по уборке помещений и по уходу за больными: пациентов должен обслуживать квалифицированный персонал. При этом все бывшим санитаркам предлагают открытые ставки (в том числе уборщиц).
В пресс-службе минздрава обещали пояснить позднее позицию ведомства относительно обращения бывших санитарок в суд.