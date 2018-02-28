Член штаба Собчак Антон Красовский: «Не дашь ведь Жириновскому в морду, он с охраной ходит»

19:37 28 февраля 2018 0

Член штаба прокомментировал поведение Собчак на дебатах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жириновскому на смену приходят молодые яркие политики, которые не станут терпеть хамства с его стороны, заявил «URA.RU» член штаба Ксении Собчак Антон Красовский.

По его словам, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ведет себя одинаково последние 32 года. «Однако когда Владимир Вольфович хамит мужчинам, к этому привыкли. Никто же не даст в морду Владимиру Вольфовичу, он ходит с охраной, как известно. С женщинами по какой-то, видимо, своей природной привычке он ведет себя еще более разнузданно. Ему кажется, что слабый пол ему точно отпор не даст. Это заметно и по его поведению с Оксаной Пушкиной в Госдуме и с Ксений Собчак в эфире „России-1“. Но женщины у нас не робкого десятка», — заключил Красовский.

Напомним, Жириновский обвинил депутата Оксану Пушкину в подкупе избирателей во время парламентских выборов 2016 года. Тогда Пушкина требовала от него извинений. Красовский порекомендовал Жириновскому учесть, что с возрастом его силы истощаются и он должен быть готов к тому, что ему на смену придут не менее яркие политики.

В ЛДПР «URA.RU» отказались дать оперативный комментарий, пообещав озвучить официальную реакцию немного позже. Напомним, кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов после того, как он назвал ее «дурой» и «тварью». Похожий случай произошел в 1995 году. Тогда в эфире передачи «Один на Один» Владимир Жириновский облил апельсиновым соком своего оппонента Бориса Немцова.